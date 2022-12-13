Китайский бренд BAW выйдет на петербургский рынок

Компания достигла предварительных договорённостей с дилером "Рольф".

Между дилером "Рольф" и производителем автомобилей BAW (КНР) были достигнуты предварительные договорённости о продажах продукции китайского завода на территории Северной столицы. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на комитет по внешним связям Петербурга.

Стороны готовят соответствующие соглашения, отмечают в ведомстве. По информации зампредседателя комитета Арби Абубакарова, сейчас разбираются вопросы о поставке товаров. В перспективе также возможно производство BAW в в Петербурге.

Если компания достигнет соглашения о продаже своих ТС по всей России, партнёры могут получить поставки деталей из Поднебесной. Кроме того, начнётся обслуживание автомобилей в сервисных центрах.

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Фото: Piter.TV