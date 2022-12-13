Глава АвтоВАЗа: завод Nissan в Петербурге будет переформатирован под Lada в сжатые сроки

По словам Максима Соколова, руководству предприятия предстоит решить сложную задачу.

Новое руководство бывшего завода компании Nissan в Северной столице адаптирует предприятие под выпуск автомобилей Lada в сжатые сроки. Об этом заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в беседе с изданием "Деловой Петербург".

Задача достаточно сложная, завод нужно серьезно форматировать. Он создавался под выпуск автомашин Nissan, а сейчас здесь будут выпускать совсем другие модели на китайской платформе. Но мы планируем все сделать в очень короткие сроки. Максим Соколов, президент АВТОВАЗа

Напомним, что завод перейдёт в собственность российской компании с февраля 2023 года. По словам Соколова, на его базе планируется производить не менее трёх моделей Lada. Тлчная цифра упирается в количество партнеров, однако уже известно, что речь идёт о машинах сегмента C и D, включая седаны и кроссоверы.

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Фото: Пресс-служба Смольного