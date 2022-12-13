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Завод General Motors станет образовательным полигоном в Петербурге
Сегодня, 20:54
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Завод General Motors станет образовательным полигоном в Петербурге

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Использовать предприятие в образовательных целях власти Петербурга смогут в течение 5 лет, оплачивая коммунальные расходы.

Стало известно, что бывший завод General Motors в Шушарах перепрофилируют в образовательный полигон. Об этом 27 января пишет "Фонтанка". 

По данным издания, законсервированный в 2015 году завод превратят в техникум. Использовать предприятие в образовательных целях власти Петербурга смогут в течение 5 лет, оплачивая коммунальные расходы.

Напомним, что на площадке начнут проходить практику студенты всех технических колледжей и вузов. Какой автозавод станет первым, губернатор не уточнил. По мнению Беглова, это будет первый подобный проект в России. В контексте подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса он особенно важен, поскольку на таких предприятиях студенты часто не имеют возможности обучаться.

Фото: Piter.tv

Теги: general motors, завод, полигон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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