В Петербурге бывший автозавод станет образовательным полигоном

По мнению Беглова, это будет первый подобный проект в России. В контексте подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса он особенно важен.

В Петербурге нерабочие автозаводы планируют перепрофилировать в образовательные полигоны. Об этом заявил Беглов в беседе с ТАСС.

С одним из заводов уже ведется работа. По словам Беглова, на площадке начнут проходить практику студенты всех технических колледжей и вузов. Какой автозавод станет первым, губернатор не уточнил.

По мнению Беглова, это будет первый подобный проект в России. В контексте подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса он особенно важен, поскольку на таких предприятиях студенты часто не имеют возможности обучаться.

Ранее новым гендиректором бывшего завода Nissan в Петербурге стал топ-менеджер "АвтоВАЗа". Сергей Захарченко руководил производством моделей Largus и XRay, а также выступал замдиректором московского Renault.

Фото: Piter.tv

