Новым гендиректором бывшего завода Nissan в Петербурге стал топ-менеджер "АвтоВАЗа"

Сергей Захарченко руководил производством моделей Largus и XRay, а также выступал замдиректором московского Renault.

На бывшем заводе Nissan в Северной столице назначен новый генеральный директор. Руководить предприятием будет топ-менеджер с АвтоВАЗа Сергей Захарченко. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Ранее руководитель отвечал за производство Largus и XRay, производимых на платформе В0 от Renault. До этого он был заместителем директора на столичном заводе Renault (теперешний завод "Москвич"). Кроме того, в послужном списке Захарченко есть должность исполнительного директора по производству и техническому развитию Ижевского автозавода (входит в группу АвтоВАЗа).

Отметим, что формально бывшим заводом Nissan на данный момент руководят 2 человека, поскольку предыдущий гендиректор руководитель Евгений Шевелев всё ещё занимает свой пост.

Ранее мы сообщили о том, что "АвтоВАЗ" может передать мощности своего завода в Петербурге под производство E-Neva.

Фото: Piter.TV