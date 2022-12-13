"АвтоВАЗ" может передать мощности своего завода в Петербурге под производство E-Neva

В компании заявили, что рассматривают такой шаг.

"АвтоВАЗ" может предоставить мощности бывшего завода Nissan в Петербурге для производства отечественных электромобилей-кроссоверов E-Neva. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя компании.

Таким образом, в концерне подтвердили, что возможность выпуска электромобилей на площадке по-прежнему рассматривается.

В среду, 18 января, президент России Владимир Путин осмотрел Обуховский завод во время визита в Петербург. Главе государства продемонстрировали экспериментальный oбразец электромобиля C-класса E-NEVA.

Фото: Piter.TV