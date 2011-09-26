Бывший завод Toyota в Петербурге планируют запустить заново до конца 2025 года

В Петербурге готовятся к перезапуску завода Toyota совместно с "Газпром" и "Камаз".

В Санкт-Петербурге бывший завод Toyota могут перезапустить в течение 2025 года. Об этом сообщил ТАСС председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, точные сроки пока уточняются, запуск может произойти чуть раньше или позже запланированного периода. Более подробной информацией обладают участники перезапуска — компании "Газпром" и "Камаз".

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о планах на базе предприятия наладить производство автомобилей Aurus. Завод Toyota в Петербурге был введён в эксплуатацию в конце 2007 года и рассчитан на выпуск 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие выпускало модели RAV4 и Camry по специальному инвестиционному контракту с Минпромторгом России. В сентябре 2022 года японская корпорация объявила о прекращении производства на этом заводе.

Фото: freepik (usertrmk)