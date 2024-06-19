"Автозавод Санкт-Петербург" объявил производственные каникулы до 17 августа

Предприятие приостанавливает сборку автомобилей на три недели в связи с ежегодным корпоративным отпуском. В этот период выпуск продукции осуществляться не будет.

"Автозавод Санкт-Петербург" объявил о временной приостановке производственного процесса с 28 июля по 17 августа 2025 года. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы предприятия, данная мера связана с ежегодным корпоративным отпуском.

Указанный завод представляет собой современное производство полного цикла, обладающее всеми необходимыми мощностями для выпуска автомобильной продукции. В ноябре 2023 года здесь в кооперации с зарубежными партнерами был начат выпуск кроссоверов, которые с января текущего года производятся под собственным брендом Xcite.

Параллельно на предприятии ведется подготовка к организации серийного производства новой модели Lada Iskra, официальная презентация которой состоялась в прошлом году по инициативе компании "Автоваз". После завершения планового перерыва завод возобновит свою производственную деятельность в полном объеме.

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