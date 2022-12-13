Беглов заявил, что два автозавода перезапустят в течение года

До конца текущего года в Петербурге могут перезапустить два автозавода. Об этом 3 марта пишет ТАСС со ссылкой на градоначальника Беглова.
По словам Беглова, они совместно с федеральным центром активно работаем над её переформатированием. Он уточнил, что в течение этого года как минимум два предприятия начнут работать.
Беглов напомнил, что сейчас есть собственные разработки в сфере электромобилей. Их создают специалисты концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", а также учёные Политехнического университета. Губернатор рассказал, что власти города ведут переговоры по запуску производства экологических машин в Петербурге на одной из баз кластера.
Ранее в Смольном планируют продолжить практику укрупнения школ. По словам Потехиной, каждое решение индивидуально.
Фото: Piter.tv
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