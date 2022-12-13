В Смольном планируют продолжить практику укрупнения школ

По словам Потехиной, каждое решение индивидуально.

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала о укрупнении общеобразовательных школ. Она считает, что эта практика актуальна и целесообразна. Об этом пишет "Деловой Петербург".

За несколько лет в городе уже произошло несколько десятков таких слияний, и чиновники намерены продолжать. При этом действовать по одной-единственной схеме и использовать "квадратно-гнездовой подход" в Смольном не намерены.

По словам Потехиной, каждое решение индивидуально. В качестве положительного примера она назвала лицей №326 Красносельского района, в котором после объединения с другими учреждениями учатся более двух тысяч школьников. Она добавила, что почти всегда идея сопротивления встречает отпор у обеих сторон, "особенно если в объединяемой паре кто-то заметно сильнее". Поэтому ее коллеги всякий раз стараются решать подобный вопрос аккуратно и вдумчиво.

Ранее школьника зажало дверьми автобуса на улице Композиторов. В результате девятиклассника доставили в больницу с автотрамвой, закрытым переломом третьей и четвертой плюсневой кости левой стопы, ссадиной левого локтевого сустава, в состоянии средней степени тяжести.

Фото: piter.tv

