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"Автозавод Санкт-Петербург" выпустит 10 тыс. автомобилей к 1 июля
Сегодня, 10:42
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"Автозавод Санкт-Петербург" выпустит 10 тыс. автомобилей к 1 июля

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Осенью 2024 года на заводе планируют начать сборку новой модели - полноприводного кроссовера.

Производство автомобилей Xcite X-Cross 7 началось на заводе в Петербурге, где с марта было выпущено 10 тыс. машин. Продажи модели стартовали в мае.

Руководство предприятия планирует ориентироваться на динамику продаж, чтобы определить объемы производства в будущем. Мощность завода позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год, а в настоящее время ежедневно производится 72 машины.

Осенью 2024 года на заводе планируют начать сборку новой модели - полноприводного кроссовера.

Ранее мы сообщили о том, что "Автозавод Санкт-Петербург" возобновит сборку модели XCITE.

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик

Теги: автозавод, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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