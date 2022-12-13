АвтоВАЗ планирует переименовать бывший завод Nissan в "Лада Санкт-Петербург"

Инициативу рассматривает совет директоров российского предприятия.

Бывшее предприятие Nissan в Петербурге может быть переименовано в "Лада Санкт-Петербург". Предложение вынес глава российской компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Руководитель отметил, что инициативу в ближайшее время рассмотрит совет директоров. Напомним, что поставки комплектующих Nissan были приостановлены в сентябре 2022 года. В прошлом месяце "АвтоВАЗ" приобрёл завод по символической цене в 1 евро.

Производство автомобилей Lada намерены открыть во второй половине 2023 года. К декабрю на мощностях завода планируется выпустить не менее 10 тыс. машин, а в перспективе увеличить показатель до 50-70 тыс. автомобилей ежегодно.

Ранее мы сообщили о том, что завод Toyota в Петербурге могут передать ФГУП "НАМИ".

Фото: Правительство Петербурга