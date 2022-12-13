АвтоВАЗ отреагировал на информацию о смене режима простоя на заводе Nissan

По данным руководства предприятия, массовых сокращений сотрудников не будет.

Представители АвтоВАЗа дали комментарий "Фонтанке" по поводу сведений о смене режима простоя на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Руководство отмечает, что массовых сокращений на мероприятии не производится, а работники в простое находятся на своих рабочих местах в полном соответствии с ТК РФ.

Напомним, ранее несколько сотрудников предприятия рассказали изданию о новых правилах простоя, согласно которым около 30% работников должны приехать на рабочее место "по первому требованию", не участвуя при этом в трудовой деятельности. Такой режим будет действовать до перезапуска конвейера и формирования производственного плана.

Работники воспринимают новые правила как ультиматум, поскольку многие уже нашли подработку: теперь им придётся делать выбор между новой должностью и получением 2/3 оклада на предыдущем месте работы. Руководство завода в свою очередь отметило, что имеет право требовать от своих работников присутствие на предприятии с учётом производимых им выплат.

Фото: Правительство Петербурга