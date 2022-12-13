Сотрудники завода Nissan в Петербурге начали увольняться из-за новых условий простоя

Трети коллектива предложили выходить на работу по первому требованию.

Сотрудники бывшего завода японского автоконцерна Nissan увольняются с предприятия из-за изменений в условиях простоя. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источники на предприятии.

Так, сотрудникам поступило предложение о выходе на рабочее место с понедельника, 20 марта, в рамках "подготовки к запуску производства автомобилей". Как выяснилось, трети коллектива каждый день будет необходимо присутствовать на рабочем месте, не выполняя при этом "каких-либо действий, связанных с непосредственной трудовой деятельностью". Сотрудников, которые должны явиться на завод в определённый день, будут оповещать за сутки до даты явки, то есть они будут выходить "по первому требованию". Однако многие уже успели найти подработку, оплата труда на которой выше, чем 2/3 оклада, которые выплачивают в простое. Некоторые сотрудники восприняли такую меру как попытку руководства оптимизировать штаб и сэкономить на выходном пособии.

Напомним, что год назад Nissan заявил, что не будет возобновлять выпуск автомобилей на петербургском предприятии до марта 2023-го.

Ранее мы сообщили о том, что АвтоВАЗ планирует переименовать бывший завод Nissan в "Лада Санкт-Петербург".

Фото: Piter.TV