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Налоговые льготы для ТЦ не стали вводить в Петербурге
Сегодня, 13:59
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Налоговые льготы для ТЦ не стали вводить в Петербурге

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Также меры не приняли в Москве. Они коснулись только 11-ти российских регионов.

В 11-ти регионах РФ решено принять особые налоговые льготы для владельцев ТЦ. В список не вошли Петербург и Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на члена президиума РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Руководитель подчеркнул, что власти двух городов продолжают придерживаться схемы, принятой в 2016 году. Она связана с последовательным увеличением коэффициента расчета налогов от кадастровой стоимости.  В то же время, ТЦ в Северной столице и Москве понесли наибольшие потери после ухода многих иностранных представителей ретейла. 

Добавим, что в список регионов-"льготников" вошла Ленинградская область, где налог на ТЦ был снижен с 2 до 1% от кадастровой стоимости объекта.

Ранее мы сообщили о том, что точки общепита стали чаще закрываться в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: налоговые льготы, санкт-петербург, торговый центр, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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