Налоговые льготы для ТЦ не стали вводить в Петербурге

Также меры не приняли в Москве. Они коснулись только 11-ти российских регионов.

В 11-ти регионах РФ решено принять особые налоговые льготы для владельцев ТЦ. В список не вошли Петербург и Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на члена президиума РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Руководитель подчеркнул, что власти двух городов продолжают придерживаться схемы, принятой в 2016 году. Она связана с последовательным увеличением коэффициента расчета налогов от кадастровой стоимости. В то же время, ТЦ в Северной столице и Москве понесли наибольшие потери после ухода многих иностранных представителей ретейла.

Добавим, что в список регионов-"льготников" вошла Ленинградская область, где налог на ТЦ был снижен с 2 до 1% от кадастровой стоимости объекта.

Ранее мы сообщили о том, что точки общепита стали чаще закрываться в Петербурге.

Фото: Piter.TV