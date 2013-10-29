Точки общепита стали чаще закрываться в Петербурге

Больше всего страдают городские кофейни и точки по продаже шавермы.

За последние 6 месяцев число точек по продаже уличной еды в Северной столице упало на 21%. Цифры подсчитали аналитики компании KNRU.

Судя по результатам исследования, по состоянию на ноябрь 2022 года в городе работают 5583 объекта общепита, не считая кафе и рестораны, когда как в марте открыты были 7087 предприятий. То есть, каждая пятая подобная точка либо окончательно закрылась, либо сменила специализацию. В этом смысле больше всего пострадали бизнесмены-владельцы кофеен и точек по производству шаверм. Они потеряли 39% и 36,8% соответственно.

Кризис в отрасли не коснулся пышечных, которые, вопреки тенденции, показали рост на 68,6% по сравнению с весенними показателями (45 точек в ноябре против 27 в марте). Кроме того, на 6,5% выросло число столовых, и на 4,58% – число пекарен.

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Фото: Piter.TV