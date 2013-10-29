В Петербурге вырос спрос на психологов

В Северной столице открыто 9% от общего числа вакансий таких специалистов по стране.

Свыше 5,5 тыс. вакансий для психологов было открыто в РФ с начала 2022 года. Это число превысило показатели прошлого года на 10%. В тройку регионов, спрос на этих специалистов в которых особо заметен, вошла и Северная столица. Об этом сообщила пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

На Петербург приходится 9% от общего числа вакансий. Первое место занимает Москва с 24%, второе – Московская область с 6%. Чаще всего психологи необходимы образовательным учреждениям, компаниям из сферы медицины и фармацевтики, государственным и общественным организациям.

При этом, 9% доступных вакансий для психологов подразумевают удалённое общение с клиентами. Конкуренция в сфере по-прежнему высока, так как на одну вакансию приходится около 10-ти резюме.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на клиниговые услуги вырос в Петербурге.

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