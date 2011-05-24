Спрос на клиниговые услуги вырос в Петербурге

В III квартале 2022 гола рынок клиниговых услуг начал интересовать на 36% больше петербуржцев. Увеличилось и число компаний, предлагающих уборку домов и квартир. Об этом сообщил руководитель развития категории "Хозяйственные и деловые услуги" "Авито" Александр Семочкин.
Так, самозанятые и клиниговые компании в городе размещают на 67% больше вакансий.
Наиболее часто петербуржцы заинтересованы в чистке ковров – этой услугой интересуются на 139% чаще. Кроме того, возрос спрос на чистку диванов и кресел, уборку помещений после ремонта.
Ранее стало известно, во сколько петербуржцам обойдется образ на новогодний корпоратив.
Фото: Pxhere
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