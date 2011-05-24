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Спрос на клиниговые услуги вырос в Петербурге
Сегодня, 9:18
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Спрос на клиниговые услуги вырос в Петербурге

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За III квартал 2022 года нанимать работников для уборки квартир стали на 36% больше жителей города.

В III квартале 2022 гола рынок клиниговых услуг начал интересовать на 36% больше петербуржцев. Увеличилось и число компаний, предлагающих уборку домов и квартир. Об этом сообщил руководитель развития категории "Хозяйственные и деловые услуги" "Авито" Александр Семочкин.

Так, самозанятые и клиниговые компании в городе размещают на 67% больше вакансий. 

Наиболее часто петербуржцы заинтересованы  в чистке ковров – этой услугой интересуются на 139% чаще. Кроме того, возрос спрос на чистку диванов и кресел, уборку помещений после ремонта.

Ранее стало известно, во сколько петербуржцам обойдется образ на новогодний корпоратив.

Фото: Pxhere

Теги: вакансии, клиниг, работа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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