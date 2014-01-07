Стало известно, во сколько петербуржцам обойдется образ на новогодний корпоратив

В среднем полный образ на новогодний корпоратив в Петербурге может обойтись в сумму около 10 000 рублей, без учета обуви.

Петербуржцам рассказали во сколько им обойдется образ на новогодний корпоратив. Об этом 25 ноября пишут "Невские новости".

Как рассказали в пресс-службе "Авито.Услуги", спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 71 %. Объявлений от специалистов за этот же период в городе стало больше на 46 %. Так, на нюдовый макияж составляет от 1000 рублей, а на вечерний со стрелками или "смоки айс" — от 2000 рублей. Средняя цена по городу на маникюр составила 990 рублей за комбинированный маникюр с покрытием гель-лаком. А вот за акрил, наращивание и индивидуальный дизайн стоимость возрастет до 1300 рублей.

Цена на изделие зависит от ткани и сложности пошива. Например, платье в пол из шифона, атласа или вискозы в среднем обойдется в сумму около 5000 рублей. Аксессуары для волос и бижутерия в среднем стоят от 800 рублей. Сумочки из бисера или ткани ручной работы стоят примерно от 1400 рублей.

В среднем полный образ на новогодний корпоратив в Петербурге может обойтись в сумму около 10 000 рублей, без учета обуви.

Фото:phxere

