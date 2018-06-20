Депутат Резник обвинил режиссера Фурманова в "хлестаковщине"

Парламентарий считает, что "Русской антрепризе" несправедливо выделяют больше денег, чем другим негосударственным театрам.

Депутат петербургского Законодательного собрания от фракции "Партия Роста" Максим Резник обвинил художественного руководителя театра "Русская антреприза" Рудольфа Фурманова в "хлестаковщине". Об этом сообщает ЗакС.Ру.

По словам парламентария, когда дело касается финансирования "негосударственные театры делятся на один и все остальные". Под одним Резник подразумевает "Русскую антрепризу", которой, по его мнению, несправедливо выделяют больше бюджетных средств, чем всем остальным негосударственным театрам.

Резник уверен, что "Русская антреприза" получает больше денег из-за того, что Фурманов якобы дружит с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы не должны оплачивать ничью дружбу, оплачивать ничью "хлестаковщину", — заявил депутат.

Напомним, с 26 декабря 2018 года Фурманов занимает пост советника врио губернатора Петербурга Александра Беглова по культуре. Во вторник, 26 марта, режиссера исключили из петербургского Союза театральных деятелей. Эксперты из различных сфер деятельности раскритиковали его программу по развитию культуры в городе.

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Фото: Piter.tv