В Петербурге появится кофейня с искусственным интеллектом и системой блокчейн

Новое заведение получит название "Астаманьяна".

В Петербурге появится первая в России кофейня с искусственным интеллектом (ИИ) и системой блокчейн. Новое заведение будет называться "Астаманьяна". Об этом 28 марта рассказали в пресс-службе компании Microsoft.

В "Астаманьяне" посетитель сможет получить рекомендации по выбору напитка. При помощи искусственного интеллекта система будет учитывать вкусовые предпочтения клиента, а также его эмоции.

Кроме того, ИИ сможет прогнозировать количество посетителей, оптимизировать рабочие смены и поставки продукции со склада.

В компании Microsoft уточнили, что первая кофейня с ИИ и системой блокчейна появится в Петербурге уже в апреле 2019 года. До конца этого года в городе будут функционировать три таких заведения. В 2020 году подобные кофейни появятся в Москве и в других городах-миллионниках.

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