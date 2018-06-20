Беглов откушал в спасенной пирожковой на Московском

Врио губернатора оценил чай, пирожки и услужливость персонала.

Временный губернатор Петербурга посетил рестро-пирожковую на Московском проспекте, у которой недавно были проблемы с Жилкомсервисом номер 2 из-за "небезопасных условий". Спасли заведение, работающее с советского времени, местные жители. Они обратились с жалобами к Александру Беглову. На данный момент петербуржцы собрали около 8 тысяч подписей против закрытия кафе. В результате общепит решено было не ликвидировать.

Отметим, что вместе с врио градоначальника северной столицы в пирожковую прибыл начальник Жилкомсервиса. Чиновники сели за столик и выпили по кружечке чая. Там же было подписано соглашение о разрешении проблемы.

Беглов поблагодарил персонал заведения за качественную выпечку и вежливость.

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Фото: Piter.tv