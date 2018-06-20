Дрозденко объяснил кадровые перестановки в Правительстве Ленобласти

Губернатор представил Игоря Кулакова и Андрея Ковалева.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко днем 28 марта объявил о кадровых перестановках в Правительстве региона. Назначения чиновников на новые должности состоялось еще в феврале и середине марта. Руководитель напомнил, что сначала место председателя Комитета по градостроительству получил Игорь Кулаков, а затем пост представителя правительства Ленобласти в Москве стал Андрей Ковалев.

Чиновник добавил, что ранее Кулаков трудился в должности начальника Аннино.

На моё решение повлияло то, что в Аннино при появлении новостроек удалось избежать тех сложностей, что наблюдаются в Мурино и Кудрово. При правильном подходе этих болезней удалось избежать. С одной стороны, нам нужно строить жильё комфортного класса, с другой — мы не должны снизить темпы строительства объяснил назначение Дрозденко

Относительно Ковалева градоначальник сказал, что тот коммуникабелен. Именно это качество необходимо для выполнения поставленных перед ним задач, по мнению Дрозденко.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент "Зенита" назвал сумму, которая доведет "Газпром-арену "до идеального состояния.

Фото: Piter.tv