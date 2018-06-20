Президент "Зенита" назвал сумму, которая доведет "Газпром-арену "до идеального состояния

На работы руководитель клуба рассчитывает получить 20 млн рублей.

Президент петербургского футбольного клуба "Зенит" рассказал, что для достойки спортивной арены "Газпром арены" требуется еще около 20 миллионов рублей. Именно такая сумма сделает объект "идеальным" по мнению спикера. Об этом Александр Медведев рассказал в интервью на YouTube-канале.

На данный момент программа по реконструкции рассчитана на три года. Также отметим, что в ближайшее время на стадионе будут установлены два новых экрана, а также круговая бегущая строка с подсветкой. На прилегающей территории специалисты оборудуют игровое пространство, зону стрит-фуда, магазин и клубный музей "сине-бело-голубых".

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Фото: Piter.tv