Гурцкая рассказал, кто повлиял на уход Медведева из "Зенита"

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто повлиял на уход Александра Медведева с поста председателя правления футбольного клуба "Зенит". Об этом он заявил в YouTube-шоу "Это футбол, брат!".

Гурцкая отметил влияние председателя совета директоров клуба Елены Илюхиной. По его словам, она "полностью захватила власть в футбольном клубе, поставив своего генерального директора и снеся Медведева". Речь идет о назначении бывшего полузащитника "Зенита" Константина Зырянова на пост председателя правления клуба.

По моей информации, она повлияла на то, что ушел Медведев. Поэтому для меня это было сильное решение. Позитивное или негативное – мы посмотрим, когда чемпионат закончится. Тимур Гурцкая, футбольный агент

