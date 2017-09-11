Александр Медведев рассказал, как чувствует себя в новой роли в Зените

Он поделился своим настроением.

В конце августа "Зенит" объявил о назначении Константина Зырянова председателем правления клуба. Александр Медведев при этом получил пост советника Зырянова, а также советника председателя правления ПАО "Газпром".

В интервью Медведев подчеркнул, что чувствует себя комфортно в новой роли и отметил, что у него есть ценные советы для руководства. Об этом сообщает Матч ТВ.

Кроме того, 70-летний Медведев принял участие в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Он вышел на поле в составе "Амкала", который обыграл "Салют" со счетом 2:1. Таким образом, Медведев стал самым возрастным футболистом в истории турнира.

