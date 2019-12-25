В Петербурге угрожали взрывом офису "Мегафона" и пунктам выдачи интернет-магазина

Всего в течение дня сообщения о минировании пришло восьми офисам разных компаний.

В течение всей среды, 10 июня, офисы ряда петербургских компаний получали массовые сообщения о заминировании. Как сообщили Piter.TV источники в правоохранительных органах, жертвами "взрывной" рассылки стали офисы "Мегафона", "Озона", "РКС Энерго" и "Национальной спутниковой компании". Всего поступило восемь сообщений о заминировании.

Стражи порядка осмотрели два пункты выдачи интернет-заказов, три филиала "НСК", по одному офису мобильной компании и "РКС Энерго". Проверка не выявила опасных предметов ил веществ, эвакуировать сотрудников помещений руководство фирм не стало. Как выяснили полицейские, угрозы сыпались с электронного адреса, зарегистрированного на 51-летнюю петербурженку, живущую на Таврической улице. Материалы инцидента направили в следственное управление городской полиции.

Городскому "Мегафону" не везет уже второй раз не этой неделе: несколько дней назад его центральный офис тоже заминировали.

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