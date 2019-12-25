Офис "Мегафона" на Литейном стал жертвой лжеминера

Днем 8 июня центральному офису "Мегафона" на Литейном проспекте пришлось прерваться на поиск бомбы в помещении. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, в контактный центр компании в чате обратился неизвестный и заявил, что собирается заминировать офис.
Помещение филиала и прилегающей территории осмотрели правоохранители, опасных предметов и веществ не нашли. Телефон лжеминера оказался зарегистрирован на 52-летнюю петербурженку, однако по адресу женщины полиции никто не открыл двери.
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Фото: pixabay
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