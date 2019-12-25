Из горящего кафе на улице Тельмана спасли двух котят

С огнем боролись 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Утром 9 июня в Невском районе Петербурга тушили пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу и области, возгорание произошло в кафе на улице Тельмана.

Сообщение поступило на пульт дежурного в 5:25 утра. В результате ЧП выгорел отдельностоящий, сделанный из легких конструкций павильон кафе размером 7×10 метров. В 5:49 пожар локализовали, около 6:30 – полностью ликвидировали.

С огнем боролись 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Корреспондент 78.ru сообщил, что пожарные вынесли из горящего здания двух котят, спасти третьего не удалось. Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.

Ранее мы писали, что при пожаре на Пискаревском проспекте пострадали две машины.

Фото: 78.ru