Инвестиционная программа "Русгидро" до 2027 года составит более 650 млрд рублей

Виктор Хмарин встретился с президентом страны Владимиром Путиным.

Инвестиционная программа компании "Русгидро" до 2027 года составит более 650 миллиардов рублей. Соответствующей информацией в рамках рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным поделился руководитель предприятия Виктор Хмарин. Видеозапись с мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.

Инвестиции в 2022 году - около 120 млрд, а общая инвестиционная программа "РусГидро" до 2027 года - более 650 млрд рублей. Виктор Хмарин, глава "Русгидро"

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Фото и видео: Kremlin.ru