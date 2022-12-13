Инвестиционная программа "Русгидро" до 2027 года составит более 650 млрд рублей

Инвестиционная программа компании "Русгидро" до 2027 года составит более 650 миллиардов рублей. Соответствующей информацией в рамках рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным поделился руководитель предприятия Виктор Хмарин. Видеозапись с мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.
Инвестиции в 2022 году - около 120 млрд, а общая инвестиционная программа "РусГидро" до 2027 года - более 650 млрд рублей.
Виктор Хмарин, глава "Русгидро"
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Фото и видео: Kremlin.ru
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