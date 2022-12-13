Глава района Бурятии попросил жителей отправить автомобили на СВО

Михаил Мишурин добавил, что военные с фронта просят новые автомобили от властей региона.

Глава Баргузинского района, расположенного в российском регионе Бурятия, Михаил Мишурин призвал соотечественников, имеющих автомобили, которыми они не пользуются, передать свои транспортные средства для нужд специальной военной операции. Чиновник выступил с подобной инициативой на встрече с населением. Он объяснил, что военные в зоне СВО часто высказывают подобные просьбы. Они рассчитывают, что властям удастся купить новые машины, однако денежных средств на выполнение этой задачи у региона нет. Михаил Мишурин призвал автовладельцев, которые практически используют свои машины, передать их на нужды фронта. В качестве примера он привел опыт одного из пенсионеров, который таким образом пожертвовал военнослужащим свой старый автомобиль "Нива".

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Фото и видео: Telegram / BAZA