Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин

Российское правительство готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух". Об этом сотрудникам авиационного предприятия в Улан-Удэ сообщил глава государства Владимир Путин. Президент страны оценил обращение граждан Бурятии о том, что в регионе фиксируется плохое качество воздуха. Они попросили лидера РФ включить субъект в программу "Чистый воздух". В этот перечень добавятся и другие крупные города. Путин заметил, что эта инициатива была запланирована кабмином изначально. Он пообещал, что новые шаги в этом направлении будут предприняты ближайшее время
Программа рассчитана на двенадцать городов с наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения экологии. Это двенадцать крупнейших агломераций. Улан-Удэ там нет, но правительство сейчас занимается расширением этой программы.
Владимир Путин, президент РФ
Говоря об Улан-Удэ, Владимир Путин сказал, что с точки зрения улучшения качества воздуха перспективным является подведение к городу газа.
Путин отметил, что отечественный бизнес заменил уходящие западные компании.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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