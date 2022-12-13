Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин

Глава РФ рассказал о том,т что чиновники подготавливают шаги по реализации госпрограммы.

Российское правительство готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух". Об этом сотрудникам авиационного предприятия в Улан-Удэ сообщил глава государства Владимир Путин. Президент страны оценил обращение граждан Бурятии о том, что в регионе фиксируется плохое качество воздуха. Они попросили лидера РФ включить субъект в программу "Чистый воздух". В этот перечень добавятся и другие крупные города. Путин заметил, что эта инициатива была запланирована кабмином изначально. Он пообещал, что новые шаги в этом направлении будут предприняты ближайшее время

Программа рассчитана на двенадцать городов с наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения экологии. Это двенадцать крупнейших агломераций. Улан-Удэ там нет, но правительство сейчас занимается расширением этой программы. Владимир Путин, президент РФ

Говоря об Улан-Удэ, Владимир Путин сказал, что с точки зрения улучшения качества воздуха перспективным является подведение к городу газа.

Путин отметил, что отечественный бизнес заменил уходящие западные компании.

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