Путин отметил, что отечественный бизнес заменил уходящие западные компании

Глава РФ рассказал о том, что экономика справилась после ухода из страны иностранных компаний.

Никакого обрушения рынка в России после ухода западных компаний не произошло. Об этом журналистам в ходе своего рабочего визита на авиационное предприятие в Улан-Удэ рассказал глава государства Владимир Путин. Российский президент объяснил, что освободившиеся экономические ниши заняли отечественные производители товаров и услуг. По мнению лидера РФ, эти предприятия легко и просто заменили иностранные.

Они думали, что у нас все сразу рухнет. Ничего подобного не произошло. Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них появился свой уровень культуры, свои наработанные связи во всем мире. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Telegram / Владимир Путин