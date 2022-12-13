Путин: дефицит кадров в ОПК не мешает выполнять гособоронзаказ

Глава РФ заметил, что надо решать проблемы а не "ложиться спать и хрюкать".

Российский президент Владимир Путин подтвердил журналистам на авиационном предприятии в Улан-Удэ, что не хватает высококлассных специалистов в оборонно-промышленном комплексе страны. Глава государства заметил, что эта проблема не позволит нарушать поставки в рамках государственного оборонного заказа. По мнению политика, уровень заработной платы должен стать привлекательным для заводов подобного рода. Также властям требуется решать вопросы, связанные с местом жительства сотрудников.

Мы понимаем и знаем, и вы наверняка тоже знаете, что сейчас многие предприятия работают практически в три смены и не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов. Здесь несколько направлений должны быть реализованы. Владимир Путин, президент РФ

Политик пошутил о том, что если человеку ничего не мешает, то тогда нужно "спать ложиться, всё хорошо, можно хрюкнуть сразу". Владимир Путин призвал коллег преодолевать трудности и заниматься решением вопросов.

Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе.

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