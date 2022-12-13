Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе

Глава РФ рассказал, что правительство заранее подготавливает антикризисные меры для развития экономики.

Российский президент Владимир Владимир Путин заявил, что недоброжелатели из Запада рассчитывают, что в среднесрочной перспективе создадут для страны проблемы в экономической системе. Политик признался журналистам во время посещения авиационного предприятия в Улан-Удэ, что такие риски действительно есть в среднесрочной перспективе. При этом глава государства уверен в том, что все будет нормально.

Опасность действительно существует, мы это понимаем. Почему, на предприятиях длительного цикла требуется, конечно, современное оборудование, современные разработки, но, я думаю, что и здесь у нас все будет нормально. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что власти внедряют новые инструменты поддержки инновационных отраслей промышленного и технологического производства. В частности, речь идет о специализированноцй ипотеке, льготировании и формировании определенных промышленных кластеров внутри РФ.

Минпромторг передал Минобороны список востребованных профессий.

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