Минпромторг передал Минобороны список востребованных профессий

Российское министерство по промышленности и торговли передало министерству обороны список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом глава государства рассказал в ходе своего выступления перед журналистами в рамках рабочего визита на авиационное предприятие в Улан-Удэ. Политик ответил на вопрос одного из сотрудников завода об отсрочке.
Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять.
Владимир Путин, президент РФ
Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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