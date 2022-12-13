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Минпромторг передал Минобороны список востребованных профессий

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Глава РФ рассказал о том, что ведомства работают совместно над кадровым потенциалом.

Российское министерство по промышленности и торговли передало министерству обороны список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом глава государства рассказал в ходе своего выступления перед журналистами в рамках рабочего визита на авиационное предприятие в Улан-Удэ. Политик ответил на вопрос одного из сотрудников завода об отсрочке.

Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, минобороны, минпромторг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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