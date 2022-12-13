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Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат

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Глава РФ рассказал о тенденциях в экономической сфере.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что в стране идет тенденция на повышение уровня зарплат. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего рабочего визита на авиационное предприятие в Улан-Удэ. Политик заметил, что экспертами фиксируется небольшое снижение и уровня реальной оплаты труда населения, и реальных доходов граждан - на 1% в первом и во втором случае.

Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, доходы, зарплата, инфляция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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