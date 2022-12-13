Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что в стране идет тенденция на повышение уровня зарплат. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего рабочего визита на авиационное предприятие в Улан-Удэ. Политик заметил, что экспертами фиксируется небольшое снижение и уровня реальной оплаты труда населения, и реальных доходов граждан - на 1% в первом и во втором случае.
Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение.
Владимир Путин, президент РФ
Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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