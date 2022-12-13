Глава РФ напомнил о побеге нацистов в США и Канаду из Украины.

Национализм на Украине давно подогревался с Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей поездки на авиационный завод в Улан-Удэ. Российский президент Владимир Путин напомнил о том, что Киеву уделялась особая роль в историческом контексте. Политик рассказал, что по завершению ВТорой мировой войны те граждане, которые сотрудничали с фашистом Адольфом Гитлером и другими нацистами отправились жить в европейский регион, а также Канаду и США именно с территории Украины. Постепенно Запад формировал из страны "анти-Россию".

Еще с 19 века национализм начал развиваться так активно... Сначала от Польши, потом от Австро-Венгрии в пределе Первой Мировой войны. Просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы.

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