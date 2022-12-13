Российский президент Владимир Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы в специальной военной операции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед сотрудниками авиационного предприятия в Улан-Удэ. По мнению противника, противник увидит такое стремление со стороны российских граждан к миру и стабильности в регионе и на государственных границах.
Только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае без всякого сомнения произойдет то, к чему стремимся.
Владимир Путин, президент РФ
Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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