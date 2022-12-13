Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса

Глава РФ напомнил, что страны не собирались на самом деле помогать жителям ДНР и ЛНР.

Российский президент Владимир Путин напомнил журналистам в ходе рабочей поездки на авиационное предприятие в Улан-Удэ напомнил о том, что страна на протяжении восьми лет пыталась уговорить международных партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем. Однако, по словам политика, коллективный Запад обманывал Москву и водил власти за нос.

Пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса, сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говоря, и все это привело к сегодняшней ситуации. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР.

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