Все текущие проблемы начались после развала Советского Союза, потому что послевоенное мироустройство было создано после Второй мировой войны странами-победительницами. Речь идет о США и СССр. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своей рабочей поездки в Улан-Удэ. Политик рассказал о реализации программы развития дальневосточных городов страны.
Почему? Потому что мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами во Второй Мировой Войне.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: Чечня развивается благодаря ее народу.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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