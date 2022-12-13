Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР

Глава РФ рассказал об итогах Второй мировой войны.

Все текущие проблемы начались после развала Советского Союза, потому что послевоенное мироустройство было создано после Второй мировой войны странами-победительницами. Речь идет о США и СССр. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своей рабочей поездки в Улан-Удэ. Политик рассказал о реализации программы развития дальневосточных городов страны.

Почему? Потому что мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами во Второй Мировой Войне. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Чечня развивается благодаря ее народу.

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