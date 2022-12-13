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Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР

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Глава РФ рассказал об итогах Второй мировой войны.

Все текущие проблемы начались после развала Советского Союза, потому что послевоенное мироустройство было создано после Второй мировой войны странами-победительницами. Речь идет о США и СССр. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своей рабочей поездки в Улан-Удэ. Политик рассказал о реализации программы развития дальневосточных городов страны.

Почему? Потому что мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами во Второй Мировой Войне.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: Чечня развивается благодаря ее народу.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, вторая мировая война, советский союз, ссср
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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