Путин: Чечня развивается благодаря ее народу

Президента проинформировали о социально-экономических достижениях республики в 2022 году.

Чеченская Республика развивается благодаря ее народу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым.

Глава государства провел встречу с лидером Чечни в Кремле. Кадыров проинформировал Путина о социально-экономических достижениях республики в 2022 году. Также глава Чечни отметил, что дела в регионе идут хорошо благодаря президенту страны. Путин поправил его, заявив, что это происходит благодаря чеченскому народу.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС.

Видео: kremlin.ru