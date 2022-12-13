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Путин: Чечня развивается благодаря ее народу

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Президента проинформировали о социально-экономических достижениях республики в 2022 году.

Чеченская Республика развивается благодаря ее народу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым.

Глава государства провел встречу с лидером Чечни в Кремле. Кадыров проинформировал Путина о социально-экономических достижениях республики в 2022 году. Также глава Чечни отметил, что дела в регионе идут хорошо благодаря президенту страны. Путин поправил его, заявив, что это происходит благодаря чеченскому народу.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, рамзан кадыров, чечня
Категории: Лента новостей, Новости России,

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