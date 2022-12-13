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Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС

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Глава РФ дал слово для выступления министру по внешней политике Сергею Лаврову.

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны предложил обсудить развитие отношений со странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Глава государства дал слово для выступления министру по иностранным делам Сергею Лаврову.

Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из важнейших наших направлений - развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС.

Владимир Путин, президент РФ

Путин поддержал дальнейшее проведение олимпиады по финбезопасности.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, еаэс, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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