Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны предложил обсудить развитие отношений со странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Глава государства дал слово для выступления министру по иностранным делам Сергею Лаврову.
Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из важнейших наших направлений - развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС.
Владимир Путин, президент РФ
Путин поддержал дальнейшее проведение олимпиады по финбезопасности.
Фото и видео: Kremlin.ru
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