Путин поддержал дальнейшее проведение олимпиады по финбезопасности

Президент России Владимир Путин поддержал проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности. Об этом он заявил на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
Глава государства поручил Чиханчину продолжать работу в этой сфере. По словам главы ведомства, в предыдущей олимпиаде по финбезопасности участвовали более 100 иностранцев из 12 стран. Он отметил, что среди участников были не только граждане СНГ, но и БРИКС.
Ранее Путин заявил, что Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности
Видео: kremlin.ru
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