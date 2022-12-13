Путин: Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности

По словам главы государства, граждане показали примеры отваги и готовность отстаивать правду.

Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения государственных наград выдающимся россиянкам в Кремле.

По словам главы государства, граждане России показали примеры отваги и готовность отстаивать правду. Путин подчеркнул, что в периоды различных испытаний отчетливо проявляются лучшие человеческие качества, которые определяются характером российского народа.

Ранее Путин поздравил россиянок с 8 Марта.

Видео: kremlin.ru