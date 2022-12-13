Путин: Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности

Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения государственных наград выдающимся россиянкам в Кремле.
По словам главы государства, граждане России показали примеры отваги и готовность отстаивать правду. Путин подчеркнул, что в периоды различных испытаний отчетливо проявляются лучшие человеческие качества, которые определяются характером российского народа.
Ранее Путин поздравил россиянок с 8 Марта.
Видео: kremlin.ru
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