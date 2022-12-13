Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
По словам Путина, 8 марта в России отмечают с особой теплотой и смыслом. Он подчеркнул, что возвышенное к женщине, к материнству, передается россиянами из поколения в поколения. Президент отметил, что огромное уважение вызывает неизменная ответственность женщин, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которыми они занимаются.
Отдельно глава государства поздравил женщин-военнослужащих, вставших на защиту Родины. Он заявил, что их смелость впечатляет даже опытных бойцов.
Ранее Путин прокомментировал санкции пословицей.
Видео: kremlin.ru
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