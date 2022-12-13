Глава государства считает, что это станет шагом к дальнейшей суверенизации страны.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал санкции пословицей. Об этом он заявил на встрече с руководителем Сбербанка Германом Грефом.

Комментируя непростую для страны ситуацию на фоне санкций, Путин отметил, что "не было бы счастья, да несчастье помогло". Глава государства считает, что это станет шагом к дальнейшей суверенизации страны и повышению экономического суверенитета. Президент добавил, что что трудности и проблемы в целом удалось преодолеть.

Ранее Путин оценил идею "паспортов" семей мобилизованных.

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