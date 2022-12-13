  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин оценил идею "паспортов" семей мобилизованных
Сегодня, 15:25
113
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Путин оценил идею "паспортов" семей мобилизованных

0 0

Глава государства отметил, что ее необходимо тиражировать на всю страну.

Президент РФ Владимир Путин оценил идею "паспортов" семей мобилизованных. Об этом он заявил на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

В ходе встречи Путин поблагодарил главу региона за инициативы по поддержке спецоперации и семей военнослужащих. Он отметил, что идея "паспорта" каждой семьи мобилизованного очень хорошая. Глава государства отметил, что ее необходимо тиражировать на всю страну.

Ранее мы сообщали, что Путин 8 марта вручит государственные награды в Кремле.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, мобилизованные, паспорта, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии