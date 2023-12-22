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У обелиска "Городу-герою Ленинграду" состоялась церемония возложения цветов

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Мероприятие состоялось в рамках празднования 79-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На площади Восстания состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов к обелиску "Городу-герою Ленинграду". Об этом сообщила администрация Центрального района.

В церемонии приняли участие заместитель главы администрации Центрального района Дмитрий Бурдов, депутаты ЗакСа Петербурга Павел Иткин, Александр Ржаненков и Наталия Астахова, а также школьники. Собравшиеся почтили память защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Мероприятие состоялось в рамках празднования 79-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что в Петербурге появится мемориальный комплекс с парком, посвященный Ленинградской битве.

Видео: администрация Центрального района

Теги: вов, возложение цветов, обелиск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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