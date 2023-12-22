На Фурштатской горел Volvo

Сегодня, 7 мая, в Центральном районе произошел пожар. На Фурштатской улице у дома 33 вспыхнул автомобиль Volvo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:13. В машине выгорел моторный отсек. К ликвидации пожара привлекалось две спецмашины. С огнем боролись 10 спасателей.
В результате случившегося никто не пострадал. Пожар потушили в 14:44.
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Фото: Piter.tv
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