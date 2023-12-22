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На Фурштатской горел Volvo
Сегодня, 15:31
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На Фурштатской горел Volvo

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В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 7 мая, в Центральном районе произошел пожар. На Фурштатской улице у дома 33 вспыхнул автомобиль Volvo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:13. В машине выгорел моторный отсек. К ликвидации пожара привлекалось две спецмашины. С огнем боролись 10 спасателей. 

В результате случившегося никто не пострадал. Пожар потушили в 14:44.

Ранее мы писали, что  девочку-подростка сбила машина во дворе на Авиаконструкторов.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, сгорела volvo, фурштатская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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